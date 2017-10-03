Русский город Перемышль

Тестирование безвизового режима на границе с Польшей Безвизовый режим работает. И для крымчан тоже. Напомню, что мы ехали из Крыма в Чехию. Границу Евросоюза (между Украиной и Польшей) переходили…

Как решена проблема с мусором во Львове? В комментариях к предыдущему посту знатоки Львова начали кричать, что проблема с мусором во Львове решена, а то безобразие, которое я видела в…