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Русский город Перемышль

Первый город в Евросоюзе, который мы посетили, был Перемышль. Сначала мы не планировали в него заезжать, но так как Перемышль у всех на слуху после скандала с Саакашвили, решили туда заехать. И не пожалели. Очаровательный чистенький городок.



Перемышль - город с богатой историей, он входил и в состав Древнерусского государства, и в Российскую империю, и в СССР. По сути, это русский город.




Почему Перемышль - русский город?

Во-первых, Перемышль еще в 981 году входил в Древнерусское государство. Перемышль есть на древней карте русских городов.
В Перемышле был православный собор. Просто потом Перемышль захватили поляки, развалили собор, а после раздела Польши Перемышль (вместе со Львовом) перешел к Австро-Венгрии.



Во-вторых, в 1915 году в ходе Первой мировой войны Перемышль был завоеван русскими войсками у Австро-Венгрии. Император Николай Второй посетил Перемышль. Но всё испортили коммунисты. В 1918 году они отдали Перемышль Польше.

В-третьих, в 1939 году коммунисты реабилитировались и присоединили Перемышль к СССР согласно пакту Молотова-Рибентропа. Но в 1941 году Третий Рейх захватил Перемышль. В 1944 году Советская армия отвоевала Перемышль обратно. А в 1945 году коммунисты снова лоханулись, передав Перемышль Польше. Утешает только то, что если бы даже сохранили Перемышль, то сейчас он бы был в составе Украины, а не России.



Сейчас поляки, конечно, навели в Перемышле свои порядки. Русских надписей нигде нет, всё по-польски.



Еще поставили памятник папе Римскому Иоанну Павлу II, который был поляком.



Но кое-где чувствуется русский дух. Например, 8 октября будет какая-то историческая реконструкция в честь Ленина под патронажем сибиряков, которые живут в Перемышле.



Или, вот, магазин одежды "Таня":



Украинцев поляки не любят. Вот, например, в книжном магазине книга про "Волынскую резню". А русских поляки любят, об этом я еще напишу в следующих постах.



Достаточно большой контраст между Украиной и Польшей. На Украине чувствуется безнадежность, серость и унылость, а в Польше - жизнерадостность и перспективы развития.



Tags: Перемышль, Польша, поездка в Чехию
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Bestmurzikcot

October 3 2017, 11:12:55 UTC 1 day ago

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Чисто на улицах,уютно не то,что грязный,вонючий Львов превращенный в мусоросвалку.
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